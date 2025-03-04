Bütçe Dostu Realme 14 Pro Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2025 fuarı kapsamında markalar, yeni telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Çinli üretici Realme, yeni uygun fiyatlı Realme 14 Pro Lite modelini tanıttı. Peki bu cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte Realme 14 Pro Lite teknik özellikleri ve fiyatı...

Realme 14 Pro Lite Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Realme 14 Pro Lite, 6.7 inç OLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu panel, FHD+ çözünürlük ve 2000 nit tepe parlaklık sunuyor. Bununla birlikte cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alıyor. Orta segment telefonlar için geliştirilmiş bu 4 nm işlemci, Nothing Phone (3a) serisinde de kullanıldı.

Arka tarafında OIS destekli 50 Megapiksel ana ve 8 Megapiksel ultra geniş kameralara yer veren Realme 14 Pro Lite'ın ön tarafındaysa 32 Megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. Öte yandan 8 GB RAM'e sahip. Depolama alanı içinse 128 GB / 256 GB seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte cihaz Android 14 tabanlı Realme UI 5 üzerinde çalışıyorken, gücünü 5200 mAh kapasitesinde bataryadan çekiyor. Bu batarya, 45W kablolu şarj aracılığıyla besleniyor.

Realme 14 Pro Lite teknik özellikleri:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm)

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) Ekran: 6.7 inç, OLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık

6.7 inç, OLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık Arka kamera - Ana: 50 Megapiksel, Sony LYT-600, OIS

50 Megapiksel, Sony LYT-600, OIS Arka kamera - Ultra geniş açı: 8 Megapiksel

8 Megapiksel Ön kamera: 32 Megapiksel

32 Megapiksel RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5200 mAh

5200 mAh Şarj: 45W kablolu şarj

45W kablolu şarj İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Realme UI 5

Android 15 tabanlı Realme UI 5 Suya dayanıklılık: IP65

Realme 14 Pro Lite için iki seçenek sunuluyor ve her iki opsiyon da 8 GB RAM ile geliyor. Depolama alanı bakımından 128 GB seçeneği 250 dolar, 256 GB ise 275 dolar fiyata sahip.

Realme 14 Pro Lite fiyat listesi:

8 GB RAM / 128 GB depolama: 250 dolar

250 dolar 8 GB RAM / 256 GB depolama: 275 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme 14 Pro Lite özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.