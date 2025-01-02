Realme 14 Pro+ Özellikleri Sızdırıldı: İncecik Tasarıma Devasa Batarya

Daha önce Kopenhag’da çekilen kamera örnekleriyle ilk izlenimleri paylaşılmış olan, Realme'nin gözbebeği yeni modeli 14 Pro+'ın şimdi de ana teknik özellikleri sızdırıldı.

Realme 14 Pro+ Özellikleri

Realme 14 Pro+, Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi ve Realme UI 6.0 arayüzü ile geliyor. Bu seride periskop kameraya sahip tek model olan cihaz, IP66/68/69 sertifikalarına sahip olacak. Ayrıca cihazın yalnızca 7.99 mm inceliğinde ve 194 gram ağırlığında olması, bu kadar güçlü bir telefon için epey etkileyici bir detay.

Cihazın ekranı, 6.83 inç boyutunda ve 2800 x 1272 piksel çözünürlüğe sahip olacak. 1.6 mm ince çerçevesi ile daha modern bir görünüm sunan ekranın üzerinde, 32 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. Arka kasaya baktığımızda 50 MP Sony IMX896 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamerasıyla karşılaşıyoruz.

Bu kamera'da Sony'nin IMX882 sensörü bulunuyor ve 50 MP telefoto lens performansı sunuyor. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise 6.000 mAh kapasiteli devasa bataryası. Bir önceki modele göre %15 daha büyük olan bu batarya, cihazın incelenen tasarımına rağmen yerleştirilmiş. Şarj hızı ise 80W ile aynı kalıyor.

Realme 14 Pro+ Çıkış Tarihi

Realme, Ocak ayı bitmeden 14 Pro ve 14 Pro+ modellerini tanıtmayı planlıyor. Büyük ekran, güçlü batarya ve periskop kamera gibi özellikleriyle Realme 14 Pro+, sınıfında iddialı bir seçenek olarak karşımıza çıkacak.

Fiyatına dair kesin bir bilgi henüz ortaya çıkmış değil.