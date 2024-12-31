Samsung Kârının %40'ını Kaybetme Riskiyle Yüzleşiyor

Teknoloji devi Samsung bu sene pek çok kez duvara tosladı. Yüksek bant genişliğindeki bellek pazarında başarısız oluşu yüzünden milyarlarca dolarlık zararla karşı karşıya kalınca bazı üretim hatlarını kapatmak zorunda kaldı. Üstelik Çinli üreticilerden gelen yoğun rekabet de işleri daha da zorlaştırdı.

Samsung’un bu darboğazdan çıkmak için attığı bazı önemli adımlar var, ancak bunların meyvelerinin hemen toplanması pek mümkün görünmüyor. Analistlerin tahminlerine göre, şirketin 2025’teki faaliyet kârında %40’a varan bir düşüş yaşanabilir.

Samsung Yapay Zeka'ya Odaklanmalı

Önümüzdeki yıl Samsung’u zorlayacak pek çok faktör var. Çinli çip üreticilerinden gelen sert rekabet bir yana, ülkedeki siyasi belirsizlikler de pek iç açıcı değil. Ayrıca Donald Trump yönetiminin uygulamayı planladığı tarifelerin tehdidi de kapıda.

Güney Koreli piyasa analistleri, Samsung’un 2025 faaliyet kârı tahminini 40.48 trilyon Won’a (yaklaşık 30 milyar dolar) kadar düşürdü. Bu rakam, Ağustos ayında yapılan 43.1 milyar dolarlık tahminin neredeyse %40 altında.

Bu kötü haberler yatırımcıları da hayal kırıklığına uğrattı. Samsung Electronics hisseleri, son dört yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

Çinli Rakipler Epey Dişli

Çinli bellek üreticileri, görücüye çıkardıkları düşük fiyatlı ürünleriyle pazarın altını oyuyor. Son raporlara göre, Samsung’un DRAM çipleri için talep ettiği fiyatın yarısını isteyen bu üreticiler, 2025’te üretim kapasitelerini %25 artırmayı planlıyor.

Bu durum, daha fazla düşük fiyatlı ürünün piyasaya sürülmesine ve Samsung’un pazar payının daha da erimesine neden olabilir.

Özellikle yapay zeka odaklı çiplerde güçlü bir yer edinmek Samsung için artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. NVIDIA gibi büyük oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil yüksek bant genişlikli bellek ürünleri geliştirmesi gerekiyor. Ancak şu ana kadar bu hedefe ulaşmakta zorlanıyor.

Şirket, yarı iletken bölümüne daha fazla odaklanarak bu durumu tersine çevirmeyi umut ediyor.