Bu Telefonlarda Sesli Komutla Fotoğraf Düzenlenebilecek [Video]

Mart ayında tanıtılan dev bataryalı Realme 14'ü duyuran Realme, yeni telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan görsel ile birlikte Realme 15 serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, sesli komutla fotoğraf düzenleme özelliğini içerecek telefonlar ne zaman çıkacak?

Realme 15 Serisi Tanıtım Tarihi

Realme 15 ve Realme 15 Pro 24 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yeni telefonlar, sesli komutlar ile fotoğraf düzenlemesine imkân tanıyan AI Edit Genie isimli bir özelliğe sahip olacak. Realme, bu özellik ile ilgili bir video paylaştı.

Realme 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Realme 15 Pro'da Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka yüzeyinde üç adet kameranın yer alması bekleniyor. Bunlar arasında 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın da yer alacağı söyleniyor. Bu kamera 3x optik yakınlaştırma sunacak.

Realme 15 Pro'nun 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü. Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak.

Realme 15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümünün 290 dolar civarı (11.599 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.