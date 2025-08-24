Bu Batarya Şaka mı? 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden sürüyorken yeni modellerle ilgili sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda sızdırılan batarya kapasitesi ve kamera özellikleriyle dikkat çeken Realme 15T, bu kez ilk kez gerçek hayatta görüntülendi. Böylece cihazın bazı teknik detayları da netleşmiş oldu. İşte beklenen Realme 15T özellikleri...

Realme 15T Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme’nin yeni modeli olacağı iddia edilen Realme 15T, kısa süre önce Geekbench performans testinde ortaya çıkmış ve burada MediaTek Dimensity 6400 Max işlemci ile 8 GB RAM’e sahip olduğu görülmüştü. Şimdi ise cihaz, ilk kez gerçek hayatta görüntülendi. Sızdırılan fotoğraf, telefonun tasarımını gözler önüne sererken bazı özelliklerini de doğruluyor. İlgili görsele aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gelen bilgilere göre Realme 15T, 6,5 inç boyutunda Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip olacak. Gücünü 7.000 mAh kapasiteli dev bir bataryadan alacak olan cihaz, uzun kullanım süresiyle öne çıkmaya hazırlanıyor. Depolama tarafında ise 128 GB’lık alan göze çarpıyor. Ancak bunun yalnızca başlangıç seçeneği olacağı, farklı RAM ve depolama seçeneklerinin de sunulması bekleniyor.

Kamera tarafında ise telefonun arkasında 50 MP ana kamera ve 2 MP yardımcı lens bulunacak. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerası yer alacak. Öte yandan modelin kutudan Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile çıkacağı da söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme 15T'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.