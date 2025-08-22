8000 mAh Bataryalı Realme Neo 8'in Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme, 2024 yılında satışa sunduğu dev bataryalı Neo 7'nin ardından serinin yeni modeli Neo 8'i tanıtmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce ortaya çıkan sızıntılar, yeni telefonun önceki modelden çok daha yüksek bir batarya kapasitesiyle geleceğini gösteriyor. Peki, Realme Neo 8 neler sunacak?

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme'nin yeni Android telefonu 1.5K çözünürlük sunacak. Telefonda ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefonda Dimensity 9500e veya Snapdragon 8 Gen 5 yer alacak. Eylül ayında tanıtılması beklenen bu işlemcilerin 3 nm üretim sürecini kullanacağı söyleniyor. Daha az güç tüketimi sayesinde telefonun bataryasının daha uzun süre dayanacak. Ayrıca performansta da önceki nesle kıyasla önemli bir artış yaşanacak.

Adreno 830 GPU ile gelecek Snapdragon 8 Gen 5'te iki adet performans ve altı adet verimlilik olmak üzere sekiz adet çekirdek içerecek. Immortalis-Drage GPU'ya sahip Dimensity 9500e ise iki adet Cortex-X930 ve altı adet Cortex-A730 ile gelecek.

Realme Neo 8 modeli 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 80W veya 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılan Realme Neo 7 modelinde 7000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Realme Neo 8'in 2025 yılının aralık ayında veya 2026 yılının başlarında tanıtılacağı iddia edildi. Tantıımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.