144Hz Ekrana Sahip Realme 15x 5G'nin Tanıtım Tarihi Açıklandı

Realme, 15 serisinin yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Realme 15x 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Yapılan duyuruya göre telefon ekim ayının başında tanıtılacak. Telefon dev batarya, yüksek yenileme hızı, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 15x 5G'nin Tantıım Tarihi

Kırmızı, açık mavi ve lacivert olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen Realme 15x 5G, 1 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Serinin diğer modeli Realme 15T 5G, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 15x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, yalnızca tej şarj ile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon bu teknoloji sayesinde kısa sürede şarj olabilecek.

Realme'nin yeni telefonu 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyacak. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz.

Telefon gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilmiş sekiz çekirdekli bir işlemciden alacak. Bu işlemcinin ismi henüz paylaşılmadı. Söylentilere göre telefonda MediaTek'in işlemcisi tercih edilecek. Telefonda ayrıca IP68/69 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun RAM ve depolama seçeneklerine dair henüz bir bilgi mevcut değil ancak Realme 14x'te 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği tercih edilmişti. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Aynı seçenekleri Realme 15x'te de görebiliriz.