16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Oyun Telefonu Geliyor! Tarih Açıklandı

RedMagic 11 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun ne zaman tanıtılacağı açıklandı. Dünyanın en güçlü işlemcisi ile bilrikte gelecek oyun telefonu, önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacak. Telefon, güçlü donanım sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz çalıştırabilecek.

RedMagic 11 Pro'nun Tanıtım Tarihi

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan RedMagic 11 Pro, 17 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte düzenlenecek ektinlikte RedMagic 11 Pro+ da yer alacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak.

RedMagic 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 10 Air'de Snapdragon 8 Gen 3, Red Magic 10S Pro'da ise Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Telefonda ayrıca IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Merakla beklenen telefonda 8.000 mAh civarı batarya kapasitesi yer alacak. Dev batarya, yalnızca tek şarjla telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf ettirecek. Böylece daha iyi bir telefon deneyimi elde edilecek.

RedMagic 11 Pro, geçtiğimiz aylarda Geekbench'ta ortaya çıkan bilgilere göre 16 GB RAM'e sahip olacak ancak birden fazla RAM seçeneği görebiliriz. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunabilir.