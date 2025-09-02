7000 mAh Bataryalı Realme 15T 5G Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Nisan ayında tanıtılan Realme 14T'nin ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Tanıtımla birlikte Realme 15T 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon için 20.999 rupi (9.827 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Realme 15T 5G Özellikleri

6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 15T 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 158,36 x 75,19 x 7,79 mm boyutlarındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor.

Telefonda MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5GHz Cortex-A76 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme 14T 5G'de Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 60W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

181 gram ağırlığındaki telefonda IP66/IP68/IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, en iyi orta segment telefonlar arasında yer alan Realme 15T 5G'nin fiyatı ne kadar?

Realme 15T 5G Fiyatı

Realme 15T 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 20.999 rupi (9.824 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 22.999 rupi (10.760 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 24.999 rupi (11.695 TL) fiyat etiketi belirlendi.