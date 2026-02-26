16 GB RAM'li Ucuz Telefon Ortaya Çıktı! 9750 mAh Bataryası Var

Realme 16 serisine yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme 16 Power 5G'nin özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon yüksek çözünürlüklü ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca dört farklı RAM seçeneğine de sahip olacak.

Realme 16 Power 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: 2.6 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci

2.6 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB

6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 9750 mAh

9750 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme 16 Power 5G'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük sunacak. Realme P4 Power 5G'de AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 6500 nit parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda 2.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacak. Bu işlemcinin ismi henüz belli değil. P4 Power 5G'de dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 7400 Ultra işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Realme 16 Power 5G'de de MediaTek'İn orta segment bir işlemcisi bulunabilir.

Serinin yeni modeli 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere toplamda dört farklı renk seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefon 9750 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliğine de sahip olacak.

Realme 16 Power 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Power 5G'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Android telefonun Çin'de satışa sunulacağı iddia edildi. Dolayısıyla Realme 16 Power 5G'nin Türkiye'de satılması beklenmiyor.

Realme 16 Power 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 Power 5G'nin Çin'de Realme 16 Power 5G ismiyle satışa sunulacağı iddia edildi. P4 Power 5G için Hindistan'da 25.999 rupi (12.534 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 16 Power 5G'nin ise 2100 yuan (13.500 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğnii belirtelim.