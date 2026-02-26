Huawei Mate 80 Pro Küresel Pazara Geldi: Tüm Özellikleri Burada!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bugün düzenlediği büyük küresel lansman etkinliğinde yeni cihazlarını teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Etkinliğin yıldızı ise şirketin en güncel amiral gemisi telefonu olarak kabul edilen Huawei Mate 80 Pro oldu.

Yeni model ile birlikte şirket, en son 2022 yılında piyasaya sürdüğü Huawei Mate 50 serisinden bu yana ilk kez yeni bir Mate serisi akıllı telefonu uluslararası pazara taşıdı. İşte Huawei Mate 80 Pro'nun özellikleri!

Huawei Mate 80 Pro Neler Sunuyor?

Ekran: 6.75 inç LTPO OLED, 2832x1280 çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık

6.75 inç LTPO OLED, 2832x1280 çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı sensör, 48 MP makro telefoto lens

50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı sensör, 48 MP makro telefoto lens Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 5750 mAh

5750 mAh Şarj Hızı: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC İşletim Sistemi: EMUI 15.0

Yeni akıllı telefon büyük ölçüde Çin'de satılan versiyonuyla aynı tasarım ve teknik donanımlara ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön yüzünde 120Hz adaptif yenileme hızı, 1280 piksel çzöünürlük ve 3.000 nit devasa parlaklık sunan 6.75 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekran bizleri karşılıyor.

Performans tarafında güçlü Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alan yeni Mate 80 Pro, mevcut yonga setini 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla eşleştirecek. Pil ömrü alanında da iddialı olan cihaz 5750 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor ve 100W kablolu ile 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Kamera yetenekleriyle Çin'de büyük bir beğeni toplayan Mate 80 Pro küresel pazara sevilen kurulumuyla birlikte geliyor. Telefonun arka yüzeyinde OIS desteğine ve deşiken diyafram teknolojisine sahip olan 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP makro telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Huawei Mate 80 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şirket, lansman etkinliğinde yeni cihazın Avrupa fiyatını da açıkladı. Buna göre yeni Mate 80 Pro bugünden itibaren 1299 euro'luk başlangıç fiyatıyla Siyah, Yeşil ve Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Avrupa pazarında satın alınabilecek.

Öte yandan yeni modelin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ve ülkemizdeki fiyat etiketi de belirsizliğini koruyor. Ancak cihazın Çin pazarındaki 5.999 yuan'lık fiyatını güncel döviz kurları ve vergi oranlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde Huawei Mate 80 Pro'nun ülkemizde 70 bin TL ile 80 bin TL bandında bir etiketle satışa sunulması oldukça muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Mate 80 Pro ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşabilir mi? Yorumlarda buluşalım.