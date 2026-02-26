Huawei Mate 80 Pro Küresel Pazara Geldi: Tüm Özellikleri Burada!
Huawei, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Huawei Mate 80 Pro modelini küresel pazarda tanıttı. İşte cihazın tüm özellikleri ve olası Türkiye fiyatı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei, Çin'de büyük satış başarılarına ulaşan Huawei Mate 80 Pro'yu küresel pazarda tanıttı.
- Amiral gemisi cihaz değişken diyaframlı 50 MP ana kamerası ve Kirin 9030 Pro işlemcisiyle dikkat çekiyor.
- Bugünden itibaren siyah, yeşil ve altın renk seçenekleriyle satışa çıkan telefonun çok yakında Türkiye'ye ayak basması bekleniyor.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bugün düzenlediği büyük küresel lansman etkinliğinde yeni cihazlarını teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Etkinliğin yıldızı ise şirketin en güncel amiral gemisi telefonu olarak kabul edilen Huawei Mate 80 Pro oldu.
Yeni model ile birlikte şirket, en son 2022 yılında piyasaya sürdüğü Huawei Mate 50 serisinden bu yana ilk kez yeni bir Mate serisi akıllı telefonu uluslararası pazara taşıdı. İşte Huawei Mate 80 Pro'nun özellikleri!
Huawei Mate 80 Pro Neler Sunuyor?
- Ekran: 6.75 inç LTPO OLED, 2832x1280 çözünürlük, 120Hz adaptif yenileme hızı, 3.000 nit parlaklık
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı sensör, 48 MP makro telefoto lens
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5750 mAh
- Şarj Hızı: 100W kablolu, 80W kablosuz
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
- İşletim Sistemi: EMUI 15.0
Yeni akıllı telefon büyük ölçüde Çin'de satılan versiyonuyla aynı tasarım ve teknik donanımlara ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön yüzünde 120Hz adaptif yenileme hızı, 1280 piksel çzöünürlük ve 3.000 nit devasa parlaklık sunan 6.75 inç büyüklüğünde LTPO OLED bir ekran bizleri karşılıyor.
Performans tarafında güçlü Kirin 9030 Pro işlemcisinden güç alan yeni Mate 80 Pro, mevcut yonga setini 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla eşleştirecek. Pil ömrü alanında da iddialı olan cihaz 5750 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor ve 100W kablolu ile 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
Kamera yetenekleriyle Çin'de büyük bir beğeni toplayan Mate 80 Pro küresel pazara sevilen kurulumuyla birlikte geliyor. Telefonun arka yüzeyinde OIS desteğine ve deşiken diyafram teknolojisine sahip olan 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP makro telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 13 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Huawei Mate 80 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Şirket, lansman etkinliğinde yeni cihazın Avrupa fiyatını da açıkladı. Buna göre yeni Mate 80 Pro bugünden itibaren 1299 euro'luk başlangıç fiyatıyla Siyah, Yeşil ve Altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Avrupa pazarında satın alınabilecek.
Öte yandan yeni modelin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ve ülkemizdeki fiyat etiketi de belirsizliğini koruyor. Ancak cihazın Çin pazarındaki 5.999 yuan'lık fiyatını güncel döviz kurları ve vergi oranlarıyla birlikte değerlendirdiğimizde Huawei Mate 80 Pro'nun ülkemizde 70 bin TL ile 80 bin TL bandında bir etiketle satışa sunulması oldukça muhtemel görünüyor.
Huawei'in 33 Saat Pil Ömrüne Sahip Kulaklığı Global Pazara Geliyor
Huawei, FreeBuds Pro 5'in global pazara ne zaman geleceğini açıklığa kavuşturdu. Cihazın global lansmanı çok yakında yapılacak. İşte detaylar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Mate 80 Pro ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşabilir mi? Yorumlarda buluşalım.