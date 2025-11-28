12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 144Hz OLED Ekrana Sahip

Realme'nin yeni akıllı telefon modeli 16 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Realme 16 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon OLED ekran, yüksek çözünürlüklü kamera ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 16 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre RMX5131 model numarasına sahip olan Realme 16 Pro'nun arka tarafında kare bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Realme logosu da yer alacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak.

Realme 16 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz Boyutlar: 162,6 x 77,6 x 7,75 mm

162,6 x 77,6 x 7,75 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 RAM Seçenekleri: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme 16 Pro 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Merakla beklenen akıllı telefon 162,6 x 77,6 x 7,75mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olacak.

Akıllı telefonda 2.5Ghz hızında çalışan bir işlemcinin yer alacağı iddia edildi. Bu işlemcinin ismi henüz belli değil. Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile bilrikte gelecek akıllı telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz.

Realme 16 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasına imkân tanıyacak.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Gri, altın ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak akıllı telefon, ekran altı ultrasonik pramak izi sensörü ile gelecek.