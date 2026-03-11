Realme'den 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

Realme, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme 17 Pro+'ın kamera özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olacak. Cihaz ayrıca yüksek RAM kapasitesi ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme 17 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,8 inç civarı

Realme 17 Pro+'ın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Ön ve arka kameraların 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilmesi bekleniyor.

Serinin bir önceki modeli olan Realme 16 Pro+'ta ise 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de aynı çözünürlükte bir ultra geniş açılı kameara yer alabilir. Realme 16 Pro+'ın ön kamerasının 50 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.

Realme 17 Pro+'ın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme'nin yen itelefonu, 6,8 inç civarı bir ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefonda ayrıca AMOLED ekran teknolojisi bulunabilir. Önceki modelde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 6500 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 144Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeri görebiliriz.

Realme 17 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 17 Pro+'ın 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 16 Pro+, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Realme 17 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 17 Pro+'ın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 17 Pro+'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme 17 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 16 Pro+ 5G için 39 bin 999 rupi (19 bin 168 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme 17 Pro+'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 45 bin rupi (21 bin 563 TL) fiyat ile satılabilir. Buna göre tahmini vergili fiyat 43 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özelliklere göre Realme 17 Pro+, kamera konusunda oldukça iddialı olacak. 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera, net ve kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlayacak. Bu arada işlemci henüz paylaşılmadı ama muhtemelen Qualcomm'un orta segment bir işlemcisi yer alacaktır. Böylece hem oyunlarda hem de günlük kullanımda yeterli bir performans elde edilecektir.