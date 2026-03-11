vivo Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo, Y11 5G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla bilrikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

vivo Y11 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 260 PPI

260 PPI İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı lens

13 MP ana kamera + 0.08 MP yardımcı lens Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo Y11 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Y11 5G'de MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Orta segmentte konumlanan işlemci, 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift gibi popüler oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

vivo Y11 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Bütçe dostu telefonun ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. 8,39 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında olan Y11 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık, 260 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

vivo Y11 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni telefonu, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, telefonun uzun pil ömrü sunmasıın sağlıyor. Cihazda ayrıca 15W kablolu şarj desteği bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse geçtiğimiz yıl tanıtılan vivo Y31 5G'de 6500 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Y11 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Telefonda gece moduı ve portre modu dahil olmak üzere çeşitli kamera modları da mevcut.

vivo Y11 5G Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, henüz Y11 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun çok sayıda akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y11 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

vivo Y11 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Y11 5G için 199 Singapur Doları fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla birlikte 6 bin 898 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 13 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

vivo Y11 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. MediaTek'in orta segment işlemcisi hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlarda yeterli bir performans sunuyor. Telefonun dev batarya sayesinde uzun pil ömrüne sahip olması da önemli bir avantaj. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.