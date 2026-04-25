7.500 mAh Bataryalı Ucuz Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Realme, C100x isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte C100x'in özellikleri ortaya çıktı. Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen bütçe dostu telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme C100x'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

İşlemci: Sekiz çekirdekli bir işlemci

RAM: 4 GB

Depolama: 256 GB

Batarya: 7.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme C100x'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

C100x'in ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. IPS LCD ise hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki model C75x'te 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Realme C100x'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi aktiviteler için 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C75x'te de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Realme C100x'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil fakat C75x'te MediaTek tarafından geliştirilen Helio G81 Ultra işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 50 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu mobil oyunların yanı sıra Candy Crush Saga ve Subway Surfers City gibi yapımlar da çok akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Helio G81 Ultra'nın oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda C100x, bu oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır.

Realme C100x'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

C100x, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C75x'te 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Realme C100x Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100x'in 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan C75x, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Realme C100x Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Realme C61, Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C100x'in de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile iglili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Realme C100x'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C75x için 133 dolar (5 bin 987 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C100x'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 150 dolar (6 bin 752 TL) civarında bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkiliyor. C100x'in yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edileceğini de belirteyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.