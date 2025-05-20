Realme C71 Yeni Çipine Rağmen Hayal Kırıklığına Uğrattı

Cep yakmayan Realme C serisinin yeni modeli Realme C71, Geekbench'te RMX5303 kod adıyla ortaya çıktı. İçinde Unisoc T7250 işlemcisi, 6 GB RAM ve Android 15 var ama performans rakamlarına bakınca sanki yokmuş gibi hissettiriyor.

C71 tek çekirdekte 438, çoklu çekirdekteyse 1455 puan almış. Bu da önceki model C61'in T612 çipiyle neredeyse aynı sonuç. C61 zaten ortalama 422/1509 puan almıştı. Yani teknik olarak yükseltilmiş gibi görünse de, kullanıcı açısından pek bir fark yaratmıyor.

C71 ve C61 Arasındaki Farklar

C71'in fark yarattığı asıl nokta şarj tarafı. Malezya'nın SIRIM sertifikasına göre cihaz 45W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Önceki modelde 15W şarj desteği vardı. Bataryaları da aynı kalmış; yine 5.000 mAh değerinde ortalama bir batarya. Aynı pil ömrüne sahip, sadece biri daha hızlı şarj oluyor.

Cihaz Android 15 ve Realme UI ile kutudan çıkacak. RAM 6 GB olarak listelenmiş, ama muhtemelen 4 GB ve 8 GB versiyonları da olacak. Depolama ise 64 GB ile 128 GB arasında değişebilir.

Ekran tarafındaysa bir sürpriz beklenmiyor. Muhtemelen yine HD+ çözünürlükte, 90Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ile gelecek. Kamera tarafında da 32 MP ana kamera ve 5 MP selfie kamerası gibi tanıdık donanımlar karşımıza çıkabilir.

Tasarım konusunda da net bir bilgi yok. C61'in dikdörtgen kamera adası vardı ve su damlası şeklinde bir çentiğe sahipti. Sade ve şık bir görünüm olarak yeniden tercih edilebilir.

Resmi Tanıtım Birkaç Ay İçinde Gerçekleşebilir

Realme C71, özellikle Hindistan gibi pazarlarda giriş segmentine hitap ediyor. Giriş segment telefonlarda çok yüksek performanslar beklememek gerekiyor. Ancak kağıt üstündeki verilere baktığımız zaman C61 kullanan bir kişinin bir üst modele geçmek için pek de sebebi olmadığını görüyoruz. Hızlı şarj ve güncel yazılım güzel ama eski çip bu modelin en zayıf halkası olabilir.

Realme C61 Türkiye satış fiyatı 7.500₺. C71'in de bir tık üstü bir fiyatla çıkması muhtemel.

Yine de telefonun henüz tanıtılmadığının altını çizmekte fayda var. Resmi tanıtımın bu yılın ortalarında gelmesi bekleniyordu; yani Haziran ayında gerçekleşmesini bekleyebiliriz.