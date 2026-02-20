Ucuz Android Telefon Ortaya Çıktı! MediaTek İşlemci ve Dahası

Realme yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. C83 5G isimli akıllı telefonun fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, bütçe dostu bir fiyat ile birlikte satışa sunulacak. Android 16 tabanlı Realme UI 7'ye sahip olması beklenen akıllı telefonda ayrıca iki farklı RAM ve depolama seçenekleri bulunacak.

Realme C83 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Realme C83 5G'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 499 rupi (6 bin 507 TL), 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 499 rupi (6 bin 965 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 499 rupi (8 bin 435 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Realme marka pek çok akıllı telefon Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla C83 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Telefonun başlangıç fiyatı olan 13 bin 499 rupi, 6 bin 507 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun vergili fiyatı 12 bin 400 TL civarı olabilir. Bununla alakalı resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme C83 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme C83 5G'nin ekranı 6,6 inç civarı büyüklüğünde olabilir. akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin önceki modeli olan Realme C73 için 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu ve 625 nit parlaklık bulunuyor.

Realme C73'te iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 6300 tercih edilmişti. C83 5G'de ise MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci görebiliriz. Yeni telefon ayrıca 6000 mAh civarı bir batarya kapasitesi ile gelebilir.

Realme C83 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C83 5G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme C73, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.