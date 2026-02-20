Xiaomi 17 Serisi Türkiye'ye Geliyor! Global Sürüm İçin Tarih Verildi

Xiaomi 17 serisi, geçtiğimiz yıl Çin'de tanıtılmıştı. Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip olan akıllı telefonların global tanıtım tarihi açıklandı. Bununla birlikte Xiaomi 17 serisinin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarında Qualcomm tarafından geliştrilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor.

Xiaomi 17 Serisi Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Xiaomi 17 serisinin global sürümü 28 Şubat 2026 tarihinde TSİ 16.00'da tanıtılacak. Xiaomi Türkiye'nin web sitesinde lansman için özel bir web sayfası hazırlandı. Bu web sayfasında canlı yayın için yerini rezerve ederek 6000 TL indirim kuponu kazanma ve abone olarak 500 Mi puanı kazanma fırsatları mevcut. Web sitesinde ayrıca bir geri sayım da bulunuyor.

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan global lansmanın ardından yeni serinin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Şu anda Xiaomi 15'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL, Xiaomi 15 Ultra'nın ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 79 bin 999 TL'ye satılıyor.

Yeni serinin önceki modellerden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17'nin 50 bin TL üzeri, Xiaomi 17 Ultra'nın ise 80 bin TL üzeri bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2656 piksel

1220 x 2656 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh (Çin), 6.330 mAh (Global)

7000 mAh (Çin), 6.330 mAh (Global) Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Hızlı Şarj: 100W

100W Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ana Kamera: 50 MP (f/1.67)

50 MP (f/1.67) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisin bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Çok şık tasarıma sahip Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max'te de aynı işlemci mevcut.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2656 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefonun Çin sürümünde 7000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Global sürümün ise 6330 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geleceği söyleniyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Neler?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 512 GB / 1TB UFS 4.1

512 GB / 1TB UFS 4.1 Batarya: 6800 mAh

6800 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

90W kablolu, 50W kablosuz Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit Parmak İzi Sensörü: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

Xiaomi 17 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Telefon ayrıca ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörüne sahip.