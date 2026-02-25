144Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Realme C83 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, bütçe dostu Android telefon ne zaman tanıtılacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme C83 5G, 7 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak.
- Bütçe dostu telefon, 144Hz yenileme hızı sunacak.
- Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.
Realme C83 5G'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan Realme C83 5G'nin kısa süre önce tanıtım tarihi belli oldu. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olması beklenen akıllı telefon çok yakında tanıtılacak.
Realme C83 5G Ne Zaman Tanıtılacak?
Realme C83 5G, 7 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Serinin önceki modeli Realme C73, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı. Realme marka pek çok akıllı telefon Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla C83 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
Realme C83 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İddiaya göre Realme C83 5G'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 499 rupi (6 bin 511 TL), 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 499 rupi (6 bin 993 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 499 rupi (8 bin 433 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Realme'nin bütçe dostu yeni telefonunun başlangıç fiyatı olan 13 bin 499 rupi, 6 bin 511 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun vergili fiyatı 12 bin 400 TL civarı olabilir. Bununla alakalı resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla akıllı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.
Realme C83 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Batarya: 7000 mAh
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64
Realme C83 5G'ye dair görseller paylaşıldı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Akıllı telefon 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.
Android 16 tabanlı Realme UI 7'ye sahip olması beklenen akıllı telefon, 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ekranı 6,6 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Realme C73 için 6,67 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1604 piksel çözürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu ve 625 nit parlaklık bulunuyor.