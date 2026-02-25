GTA 5 Bile Oynanabilen Tablet Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı

ASUS, CES 2026 fuarında tanıttığı 2'si 1 arada tableti ROG Flow Z13-KJP'yi Türkiye'de ön siparişe açtı. Microsoft'un Windows işletim sistemi ile birlikte gelen yeni tablet, güçlü bir işlemci, hızlı şarj yüksek yenileme hızı ve çok daha fazlasını sunuyor.

ASUS ROG Flow Z13-KJP'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ROG Flow Z13-KJP'nin Türkiye fiyatı, 159 bin 998 lira 92 kuruş olarak belirlendi. Cihaz, şu andan itibaren ön siparişe açık durumda. Windows 11 (Home) ile birlikte gelen bu tablet, Dolby Atmos, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi 7 desteği sunuyor. Kulaklık ve mikrofon için bir adet 3,5 mm bağlantı noktasına sahip olan cihaz, HDMI 2.1, USB-A ve USB 4 Type-C içeriyor.

ASUS ROG Flow Z13-KJP'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,4 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Yenileme Hızı: 180Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Ekran Tepki Süresi: 3 ms

Ekran Kartı: Radeon 8060S

RAM: 128 GB LPDDR5X

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Batarya: 70Wh

Hızlı Şarj: 200W AC adaptör

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 çekirdek, 50 TOPS NPU)

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Boyut: 302,77 x 204,47 x 14,5 mm

Ağırlık: 1,72 kg

Bağlantı: 2 adet USB 4 Type-C, 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 adet HDMI 2.1 FRL, 1 adet microSD kart okuyucu, 1 adet ses jakı

ASUS ROG Flow Z13-KJP'ye AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi güç veriyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 16 adet çekirdek mevcut. Zen 5 mimarisini kullanan bu işlemcide 50 TOPS gücünde NPU de bulunuyor. Yüksek grafik kalitesine sahip GTA 5 ve benzeri oyunlar ya da yoğun işlem gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans elde etmenize olanak tanıyor.

13,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 3 ms tepki süresi, 500 nit parlaklık ve 180Hz yenileme hızı sunuyor. Klavyesi çıkarılarak daha da kolay taşınabilir bir hâle getirebileceğiniz cihaz hemen hemen her türlü amaca hitap ediyor. 302,77 x 204,47 x 14,5 mm boyutlarındaki cihaz, 70Wh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 200WC AC adaptör de sunuluyor.

Hem dizüstü bilgisayar hem tablet olarak kullanılabilen cihazda Radeon 8060S ekran kartı bulunuyor. RAM tarafında ise 128 GB LPDDR5X seçeneği mevcut. Windows 11 Home işletim sistemi ile gelen tablette ayrıca 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD depolama alanı yer alıyor.