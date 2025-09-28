Realme GT 8 AnTuTu Skoruyla Herkesi Şaşırttı: Özellikleriyle Rakipsiz Olacak1

Akıllı telefon pazarının dinamik oyuncularından Realme, merakla beklenen Realme GT 8 serisiyle birlikte yakında yeniden adından söz ettirecek gibi görünüyor. Son olarak serinin standart modeli olarak konumlanan Realme GT 8, sızdırılan AnTuTu Benchmark sonuçları ile gündeme geldi.

Aktarılanlara göre, Realme GT 8 serideki Pro modele göre daha mütevazi özelliklere sahip olsa da amiral gemilerini aratmayacak bir performans sergileyecek. Telefonun ekim ayındaki lansmanından önce ortaya çıkan AnTuTu skoru da bu iddiadyı doğrular nitelikte. İşte detaylar!

Realme GT 8 AnTuTu'dan 3.3 Milyon Puan Almayı Başardı

Güvenilir kaynaklara göre, Realme'nin yeni telefonu girdiği AnTuTu testinden 3.322.942 gibi oldukça yüksek bir puan alarak üst segmentte yarışacağını herkese gösterdi. Cihazın bu denli yüksek bir skor almasındaki ana etkenin sahip olduğu güçlü donanımlar olduğu söyleniyor.

Realme GT 8 Neler Sunacak?

İddialara göre yeni cihaz gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alacak. Bu işlemciye ekran performansını optimize etmek amacıyla özel bir GPU birimi de eşlik edecek. Ekran tarafında da iddialı olan telefon, tıpkı GT 8 Pro modeli gibi 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panele ev sahipliği yapacak.

Bununla birlikte söz konusu ekran, 2.000 nit genel tepe parlaklığının yanı sıra, güneş ışığı altında görünürlüğü artırmak için Realme’nin 4.000 nit parlaklığa ulaşabilen özel panel teknolojisini de bünyesinde barındıracak.

Ek olarak özellikle oyunlar ve hızlı işlemler için 3.200 Hz anlık örnekleme hızı ve 360 Hz çoklu parmak dokunma örnekleme hızı sağlayan yeni bir dokunmatik kontrol çipinin de GT 8'de mevcut olacağı belirtiliyor. Cihazın 7.000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip olacağı ve Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 arayüzü ile geleceği de ortaya atılan iddialar arasında.

Peki siz Realme'nin yeni GT serisi akıllı telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz, selefi Realme GT 7'nin başarısını sürdürebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.