iPhone Olacakmış Vazgeçmiş: Realme GT 8 Pro Geekbench Testi Ortaya Çıktı!

Realme, ekim ayında Çin’de sahneye çıkaracağı Realme GT 8 ve GT 8 Pro için geri sayıma başladı. Lansman öncesinde marka, GT 8 Pro hakkında paylaşımlarla beklentiyi yükseltiyor. Şirket, “Pro” etiketine sahip olsa da cihazın performansının rakip markaların “Ultra” modelleriyle kıyaslanabilecek seviyede olacağını iddia ediyor. İşte detaylar...

Realme GT 8 Pro Tasarımı Ortaya Çıktı

Realme, resmi teaser görselleriyle GT 8 Pro’nun kamera modülünü öne çıkardı. Yeni tasarımda iki dairesel lensin yanında kare biçimli bir periskop telefoto kamera yer alıyor. Bu değişim, daha önce kılıf içerisindeki sızıntı görsellerle de gündeme gelmişti. Ayrıca Realme’nin, GT 8 Pro için fotoğraf ekipmanlarıyla tanınan Ricoh ile iş birliği yapacağı ve cihazda markanın “Negative Film” renk stiliyle sanatsal çekim modlarının sunulacağı öne sürülüyor.

Arka kamera paketi, 50 MP ana sensör, ultra geniş açı lens ve 200 MP periskop telefoto kameradan oluşacak. Telefonun ön tarafında ise 6,78 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü düz OLED ekran yer alacak. Ekranın altına ultrasonik parmak izi okuyucusu gömülürken; çift hoparlör, X-axis lineer motor ve IP68 sertifikalı su-toz dayanıklılığı cihazın dikkat çeken diğer özellikleri olacak.

Realme GT 8 Pro Geekbench AI Listesinde RMX5210 model numarasına sahip yeni bir Realme cihazı, Geekbench AI testlerinde görüntülendi. Cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 16 GB RAM ve Android 16 işletim sistemiyle test edildiği ortaya çıktı. Ancak ilk sonuçlar, cihazın yapay zekâ performansının beklentilerin altında kaldığını gösteriyor.

Tek duyarlıkta 320, yarım duyarlıkta 342 ve kuantize testinde 678 puan alan cihazın sonuçları henüz optimize edilmemiş mühendislik örneğine yani prototip modele ait olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...