Realme'den 120W Hızlı Şarj Destekli Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Realme'nin yeni telefonu GT 8 Pro ile ilgili önemli bir bilgi daha elde edildi. Geçtiğimiz günlerde görüntüsü sızdırılan GT 8 Pro'nun bu sefer de batarya kapasitesi ve hızlı şarj özellikleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgiler, cihazın çok sayıda kullanıcının beklentisini karşılayacağını gösteriyor.

Realme GT 8 Pro'nun Batarya ve Şarj Özellikleri Sızdırıldı

Realme GT 8 Pro'nun en az 7000 batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürüldü. Telefon oldukça yüksek bir batarya kapasitesine sahip olacağı için cihazınızı şarj etmeden uzun bir süre boyunca kullanma imkânına sahip olacaksınız. Ayrıca telefonunuzu şarj etmek için saatlerce beklemenize de gerek olmayacak.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Realme GT 8 Pro, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Realme GT 7 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera olacak. Cihazın 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri olabilir.

6,78 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağı ileri sürülen Realme GT 8 Pro'nun OLED ekranda 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Ekran altına entegre edilen ultrasonik parmak izi sensörüne sahip olacağı söylenen cihaz, bu teknoloji sayesinde gerek güvenlik gerek kullanım kolaylığı açısından kullanıcılara oldukça harika bir avantaj sunacak.

Realme GT 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme GT 8 Pro'nun GT 8 ile beraber Ekim ya da Kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımın ardından GT 8 Pro'nun hem özellikleri hem fiyatı açıklığa kavuşacak ancak tanıtım tarihinin değişiklik gösterme ihtimali olduğunu da belirtmek gerekiyor.