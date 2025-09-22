200 MP Kameralı Realme GT 8 Pro'nun Tasarımında Büyük Değişiklik!

Realme'nin yeni telefonu GT 8 Pro ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan GT 8 Pro'nun bu kez görüntüsü sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüye göre telefonun kamera tasarımında önemli bir değişikliğin altına imza atılacak. Peki, yeni telefon nasıl görünecek?

Realme GT 8 Pro'nun Tasarımı Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan görüntüye göre Realme GT 8 Pro'nun arka yüzeyinde daire şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. GT 7 Pro'da ise kare şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Yeni telefonda tasarımda değişiklik yapılması şaşırttı.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera da bulunacak. Telefon12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir.

Realme'nin yeni telefonu GT 8 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Realme GT 7 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

GT 8 Pro, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunabilir.

Realme GT 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme GT 8 ve GT 8 Pro'nun 2025 yılının kasım ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte GT 8 serisinin tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.