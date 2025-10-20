Xiaomi'den Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! Videosu Paylaşıldı

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı Redmi K90 Pro Max'in videosu ortaya çıktı. Bu video, bütçe dostu amiral gemisinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Görüntülere göre telefon çok şık bir tasarım ile gelecek. Xiaomi'nin yeni telefonu ayrıca üç farklı renk seçeneği sunacak.

Redmi K90 Pro Max'in Videosu Ortaya Çıktı

YouTube üzerinden paylaşılan videoya baktığımızda teleofnun arka yüzeyindedikdörtgen şeklinde büyük bir kamera modülünün yer alacağını görüyoruz. Modülün üzerinde kameralar, LED flaş ve hoparlör bulunacak. Hoparlörde "Sound By Bose" logosu yer alacak. Bu, telefonun üst düzey bir ses deneyimi sunacağını gösteriyor.

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi K90 Pro Max'in arka yüzeyinde ayrıca Redmi logosu da buluancak. Mavi, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği suancak telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları konumlanacak. İnce çerçevelere sahip ön yüzeyde bir adet kamera yer alacak.

Redmi K90 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek telefonda 7.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Xiaomi'nin bütçe dostu amiral gemisi modeli 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Telefon Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alması bekleniyor.

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K90 Pro Max, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonun yenileme hızına dair henüz bir bilgi mevcut değil ancak Redmi K80'de 6,67 inç ekran büyüklüğü ve 120Hz yenileme hızı, Redmi K80 Ultra'da ise 6,83 inç ekran büyüklüğü ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Redmi K90 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin yeni Android telefonu Redmi K90 Pro Max'in 4.000 yuan (23.562 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen Redmi K90 Pro Max, 23 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Redmi K80 ve Redmi K80 Pro, 2024 yılının kasım ayında, Redmi K80 Ultra ise 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.