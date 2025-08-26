Realme'den Çok Güçlü Telefonlar Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

Mayıs ayında GT 7 serisini duyuran Realme, yeni telefonlar üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Realme GT 8 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefonlar çok güçlü bir işlemciye sahip olacak.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre GT 8 Pro'da Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Realme GT 7 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Realme'nin yeni modeli GT 8 Pro, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefon ultrasonik parmak izi sensörü ile birlikte gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon üç adet arka kamera ile birlikte gelecek. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera da bulunacak. GT 7 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

GT 8 Pro modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunabilir. Gelişmiş ses deneyimi için telefonun üst ve alt kısmında iki hoparlör yer alabilir.

Realme GT 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre RMX6699 model numarasına sahip olan Realme GT 8'de Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Snapdragon 8 Elite 2 ve Snapdragon 8 Elite arasındaki en temel farklar performans ve verimlilik alanında olacak.

Yeni işlemci, öncekine kıyasla daha yüksek bir performans sunacak. Ayrıca daha az güç tüketimi sayesinde telefonun bataryasının daha uzun süre dayanacak. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda OLED ekran teknolojisi bulunacak.

GT 8 modelinde 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefonun hangi hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği ise henüz bilinmiyor. GT 7 modelinde 120W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

Realme GT 8 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Realme GT 8 sreisinin kasım ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte GT 8 ve GT 8 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.