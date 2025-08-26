vivo'dan 120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon! 12 GB RAM'e Sahip

Uzun süredir merakla beklenen vivo T4 Pro tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. vivo'nun bütçe dostu Android telefonu 120Hz AMOLED ekran e 6500 mAh batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon için 27.999 rupi (13.085 TL) fiyat etiketi belirlendi.

vivo T4 Pro Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo T4 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yneileme hızı sunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon Diamond Shield Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo V60 ve vivo S30'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. 7,53 mm kalınlığındaki telefonda IP68 + IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

vivo T4 Pro Fiyatı

vivo T4 Pro'nun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 27.999 rupi (13.085 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 29.999 rupi (14.020 TL), 12 GB ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 31.999 rupi (14.955 TL) fiyat belirlendi.