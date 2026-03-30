13.000 mAh Bataryalı Android Tablet Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

vivo yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber Pad 6 Pro isimli tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo Pad 6 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2512 x 3840 piksel

Ekran Parlaklığı: 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 13.000 mAh

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 6 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor.

İşlemci, 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.63 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Honor Magic 8 Pro dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim.

Serinin bir önceki modeli olan vivo Pad 5 Pro'da Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştişrilen işlemcide 3.63 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

vivo Pad 6 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 2512 x 3840 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Yüksek parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5 Pro'da 13 inç ekran büyüklüğü, IPS LCD ekran, 2064 x 3096 piksel çözünürlük ve 1200 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

vivo Pad 6 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

vivo'nun yeni tabletinde 13.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5 Pro'da 12.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

vivo Pad 6 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo V70 ve X300 Pro dahil olmak üzere pek çok model satılıyor fakat vivo Pad 5 ve Pad 5 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 6 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Planlarda değişiklik olursa yeni tablet Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo Pad 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.499 yuan (28.970 TL)

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.999 yuan (32.190 TL)

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 5.799 yuan (37.348 TL)

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 6.699 yuan (43.145 TL)

vivo Pad 6 Pro'nun 4 bin 499 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 28 bin 970 TL'ye denk geliyor. Tablet eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 35 bin TL civarı olabilir. Tabletin Türkiye fiyatına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak vivo Pad 6 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci sayesinde tablette yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma ya da donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Çok sık şarj etmekle uğraşmayı seven biri değilim, o yüzden benim için işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli.

Pad 6 Pro'da yer alan yüksek batarya kapasitesi sayesinde kullanıcılar, cihazı sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Böylece oyun veya film keyfi yarıda kesilmeyecek. Bu arada yüksek yenileme hızı, cihazın akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farklı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim.