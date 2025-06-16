4.580 TL'lik Telefon Tanıtıldı: 6000 mAh Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu Realme C71 modelini tanıtan Realme, yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte Realme Narzo 80 Lite 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon uygun fiyata devasa batarya, yüksek yenileme hızı ve dahasını sunuyor.

Realme Narzo 80 Lite 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Realme Narzo 80 Lite 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon 165,70 x 76,22 x 7,94 mm boyutlarında.

Mali-G57 MC2 GPU'ya sahip telefonda MediaTek Dimensity 6300 bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştşirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. 2 Haziran 2025 tarihinde tanıtılan Realme C73 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Narzo 80 Lite 5G 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor.

Narzo 80 Lite 5G'de IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun yan kısmında parmak izi sensörü de yer alıyor. Peki, Realme Narzo 80 Lite 5G'nin tahmini Türkiye fiyatı ne kadar?

Realme Narzo 80 Lite 5G'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

Realme Narzo 80 Lite 5G için 9.999 Hindistan rupisi başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 4.580 TL, vergili fiyatı ise 9.322 TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata sahip olacağı henüz resmî olarak açıklanmadı.