7.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefonlar Geliyor! 144Hz Ekran ve Dahası
Realme, büyük merakla beklenen Narzo 90 ile Narzo 90x'in tanıtım tarihini açıkladı. Bununla beraber telefonların dikkat çekici özelliklerini paylaştı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Narzo 90 serisi, 16 Aralık'ta tanıtılacak.
- Realme Narzo 90 ve Narzo 90x, 7.000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek.
- Her iki cihaz da 60W hızlı şarj desteği sunacak.
Realme, yeni Narzo 90 serisinin tanıtım tarihini açıkladı. Bununla birlikte Narzo 90'ın temel özelliklerini paylaştı. Her iki telefon da oldukça yüksek bir batarya kapasitesi ve maksimum parlaklık seviyesi ile birlikte gelecek. Cihazlar ayrıca yenileme hızı dolayısıyla da tercih nedeni olacak.
Realme Narzo 90 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?
Realme Narzo 90 serisi, 16 Aralık'ta tanıtılacak. Bununla birlikte yeni Narzo 90 telefonların bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Narzo 90 5G, gri renk seçeneği ile birlikte gelirken Narzo 90x 5G modelinde ise mavi renk seçeneğini göreceğiz.
Realme Narzo 90'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Parlaklığı: 4.000 nit (Maksimum)
- Arka Kamera: 50 MP + 50 MP
- Batarya: 7.000 mAh
- Şarj Hızı: 60W Hızlı Şarj
- Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 Sertifikaları
Yeni paylaşılan bilgilere göre Realme Narzo 90, 7.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Ayrıca 60W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek ki bu dev bataryanın çok kısa bir sürede şarj edilebileceği anlamına geliyor. Şirket, tam şarjla 24 saat video izlenebileceğini belirtiyor.
Cihaz, 4.000 nit maksimum parlaklık sunacak. Arka tarafta ise iki adet 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Telefon ayrıca IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Yani telefon, belirli bir seviyeye kadar su ve toza karşı dayanıklılığa sahip olacak.
Realme Narzo 90x'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 1.200 nit
- Arka Kamera: 50 MP
- Batarya: 7.000 mAh
- Şarj Hızı: 60W Hızlı Şarj
- Yazılım / AI Özellikleri: Yapay zeka destekli nesne kaldırma, Netlik arttırma
Realme Narzo 90x, 1.200 nit parlaklığa sahip olacak. Cihaz, 144Hz yenileme hızı ile oldukça akıcı bir deneyim sunacak. Bunu menüler arasında geçiş yapma gibi her kaydırma hareketinde hissedeceksiniz. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak.
Realme Narzo 90 gibi bu telefon da 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte yapay zeka destekli nesne kaldırma ve netlik arttırma gibi özellikler sunacak. Böylece kullanıcıların fotoğraf düzenleme süreci inanılmaz kolay bir hâl alacak.