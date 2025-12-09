8.000 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Tanıtıldı! 90Hz Ekran ve Dahası

Infinix XPad Edge 4G tanıtıldı. Bununla beraber yeni Android tabletin bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 90Hz yenileme hızı ile birlikte geliyor. Ayrıca oldukça yüksek bir batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz, zarif tasarımı ve hafif yapısı ile dikkat çekiyor.

Infinix XPad Edge 4G Özellikleri

Ekran : 13.2 inç (2.4K Çözünürlük, 90Hz Yenileme Hızı)

: 13.2 inç (2.4K Çözünürlük, 90Hz Yenileme Hızı) İşlemci : Snapdragon 685

: Snapdragon 685 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB (2 TB'a kadar microSD desteği)

: 256 GB (2 TB'a kadar microSD desteği) Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Şarj Hızı : 18W

: 18W İşletim Sistemi: Android 15

Infinix XPad Edge 4G, gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Mayıs ayında tanıtılan Infinix Xpad GT'de ise Snapdragon 888 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Bu, cihazın çoğu kullanıcının uygulama, fotoğraf, video ve dosyalarını barındırması için yeterli alana sahip olduğu anlamına geliyor ancak daha fazla alana ihtiyacınız olursa microSD desteği sayesinde bu alanı 2 TB'a kadar çıkarmanızın mümkün olduğunu belirtelim.

13.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 2.4K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Standart yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir deneyim elde etmenize imkân tanıyan cihazın ekranı ayrıca uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmaya da yardımcı oluyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Android 15 ile birlikte gelen tablet, 8.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev bataryası, cihazı uzun bir süre boyunca kullanmayı mümkün hâle getiriyor.

Infinix XPad Edge 4G Fiyatı

Infinix XPad Edge 4G için 1.329 Malezya ringgiti (13 bin 756 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, 588 gram ağırlığında ve gri renk seçeneği ile birlikte geliyor. Peki, sizin bu yeni tablet ile ilgili düşünceleriniz neler? Cihaza dair bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.