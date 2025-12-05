Dev Bataryalı Aşırı Ucuz Telefonlar Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

realme, yakın zamanda tanıttığı realme P4x 5G modelinden sonra şimdi de iki yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yüksek batarya kapasitesi ve uygun fiyatlı olması ile çok geniş bir kitlenin ilgisini çekecek olan telefonların tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Bu iki cihazın yeni Narzo serisine ait olacağı söyleniyor.

realme'nin Yeni Telefonları Ortaya Çıktı

Amazon'un web sitesinin Hindistan versiyonunda keşfedilen yeni sayfa, yeni telefonların yolda olduğunu ortaya çıkardı. Yeni yayına alınan web sayfasında cihazların tanıtımı için çizgi roman tarzı görseller kullanıldı. Hangi telefonların tanıtılacağı açık bir şekilde belirtilmese de bu modellerin Narzo 90x ve Narzo 90 Lite olacağı söyleniyor.

Bu tahminin temelinde görselde sağ tarafta yer verilen telefonun hâlihazırda piyasaya sürülen Narzo 80 Lite 4G'ye benzemesi yatıyor. Soldaki telefon ise dikdörtgen kamera modülü ve üçlü kamera yerleşimi ile Narzo 80x 5G'ye benziyor. Bu da cihazların Narzo 90x ve Narzo 90 Lite olma ihtimalini oldukça güçlendiriyor.

Önceki modeller Narzo 80X ile Narzo 80 Lite 4G'nin 6.000 mAh ve 6.300 mAh batarya kapasiteleri ile birlikte geldiği göz önünde bulundurularak yeni cihazların en az 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu yüksek kapasite, kullanıcılara oldukça uzun bir kullanım süresi sağlayarak onlara işlerini kesintisiz bir şekilde tamamlama imkânı sunabilir. Bu arada geçtiğimiz gün tanıtılan realme P4x 5G'de 7.000 mAh batarya tercih edildiğini de belirtelim.

realme Narzo 90x ve Narzo 90 Lite Ne Zaman Tanıtacak?

Amazon sayfasında yer alan bilgilere göre realme, Narzo 90x ve Narzo 90 Lite olacağı ileri sürülen bu yeni telefonları 7 Aralık 2025 tarihinde tanıtacak. Bununla birlikte cihazların bütün özellikleri ve tasarımı belli olacak. Böylece yeni Narzo telefonlar ile ilgili soru işaretleri tamamen ortadan kalkacak.

realme Narzo 90x ve Narzo 90 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

realme, Narzo 80x 5G modeli için 11.999 yuan (5 bin 672 TL), Narzo 80 Lite için 10.499 rupi (4 bin 963 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlemişti. realme Narzo 90x 14.000 rupi (6 bin 618 TL), realme Narzo 90 Lite'ın ise 13.000 rupi (6 bin 145 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.