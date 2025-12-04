Üçe Katlanabilen Samsung Telefonun Kutu Açılışı Yapıldı [Video]
Samsung Galaxy Z TriFold'un kutu açılışı yapıldı. Peki, üçe katlanabilen telefonun kutusunda neler bulunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy Z TriFold'un 1 dakika 42 saniye uzunluğunda kutu açma videosu yayınlandı.
- Kutudan 45W şarj adaptörü, USB Type-C kablo, telefon kılıfı ve SIM kart iğnesi çıkıyor.
- Samsung Galaxy Z TriFold'un 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.594.000 won (103.652 TL) fiyat belirlendi.
Samsung, geçtiğimiz günlerde çok güçlü donanıma sahip üçe katlanabilir telefon Galaxy Z TriFold'u tanıttı. Şirket, kısa süre önce akıllı telefonun kutu açılış videosunu yayınladı. Bununla birlikte Galaxy Z TriFold'un kutu içeriği belli oldu. Peki, çok şık bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefon neler sunuyor?
Samsung Galaxy Z TriFold'un Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı
Samsung'un YouTube kanalı üzerinden Samsung Galaxy Z TriFold'un kutu açma videosu yayınlandı. 1 dakika 42 saniye uzunluğundaki videoda kutudan 45W şarj adaptörü, USB Type-C kablo, telefon kılıfı ve SIM kart iğnesi çıkıyor. Videoda üçe katlanabilir telefon her açıdan gösteriliyor.
Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri
- Ana Ekran Boyutu: 10 inç
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel
- Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit
- İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel
- İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 10 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 45W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48
- Ağırlık: 309 gram
- Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.
Galaxy Z TriFold'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi yer alıyor. 16 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefonda 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.
Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Xiaomi'den Üçe Katlanabilen Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı
Xiaomi'nin üçe katlanabilir telfeon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki, akıllı telefon nasıl bir tasarıma sahip olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Samsung Galaxy Z TriFold Fiyatı
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Samsung Galaxy Z TriFold'un 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.594.000 won (103.652 TL) fiyat etiketi belirlendi. Galaxy Z TriFold, 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.