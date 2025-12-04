Üçe Katlanabilen Samsung Telefonun Kutu Açılışı Yapıldı [Video]

Samsung, geçtiğimiz günlerde çok güçlü donanıma sahip üçe katlanabilir telefon Galaxy Z TriFold'u tanıttı. Şirket, kısa süre önce akıllı telefonun kutu açılış videosunu yayınladı. Bununla birlikte Galaxy Z TriFold'un kutu içeriği belli oldu. Peki, çok şık bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefon neler sunuyor?

Samsung Galaxy Z TriFold'un Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

Samsung'un YouTube kanalı üzerinden Samsung Galaxy Z TriFold'un kutu açma videosu yayınlandı. 1 dakika 42 saniye uzunluğundaki videoda kutudan 45W şarj adaptörü, USB Type-C kablo, telefon kılıfı ve SIM kart iğnesi çıkıyor. Videoda üçe katlanabilir telefon her açıdan gösteriliyor.

Samsung Galaxy Z TriFold Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 10 inç

10 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: 1584 x 2160 piksel

1584 x 2160 piksel Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Maksimum Parlaklık: 1.600 nit

1.600 nit İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

1080 x 2520 piksel İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Maksimum Parlaklık: 2.600 nit

2.600 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm) RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

200 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 10 MP

10 MP Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

5.600 mAh Hızlı Şarj Desteği: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8

Android 16 tabanlı One UI 8 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP48

IP48 Ağırlık: 309 gram

309 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 3,9 mm, katlanmış hâli 12,9 mm.

Galaxy Z TriFold'da 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi yer alıyor. 16 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Telefonda 5.600 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Z TriFold Fiyatı

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Samsung Galaxy Z TriFold'un 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.594.000 won (103.652 TL) fiyat etiketi belirlendi. Galaxy Z TriFold, 12 Aralık 2025 tarihinden itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.