Aşırı Ucuz Oyun Telefonu Realme Neo 7x Tanıtıldı

Realme, Neo 7 SE modelinin yanı sıra Neo 7x modelini de tanıttı. Uygun fiyatlı oyun telefonu, amiral gemisi seviyesinde soğutma sistemi sunuyor. Telefon dev batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Realme Neo 7x Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 395 PPI piksel yoğunluğu ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 92,65 ekran gövde oranıyla dikkat çeken telefon 194 gram ağırlığında ve 8 mm kalınlığında.

Telefonda Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi bulunuyor. İşlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunan telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera yer alıyor.

6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun 22 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj olduğu söyleniyor. IP66/IP68/IP69 sertifikalarına sahip telefon, belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Stereo çift hoparlör, yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve çift mikrofonun yer aldığı cihazda çift SIM, Wi-Fi-5, Bluetooth 5.2 ve NFC desteği mevcut. Peki, 6050mm² VC sıvı soğutma sistemine sahip olan Realme Neo 7x ne kadar fiyata satılıyor?

Realme Neo 7x Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB depolama: 1.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 13.290 TL)

1.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 13.290 TL) 12 GB RAM + 512 GB depolama: 1.599 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 16.360 TL)

Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.