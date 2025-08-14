Realme'den 8000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme Neo 7'nin ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte Realme Neo 8'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon dev batarya ve güçlü işlemci ile öne çıkacak.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme Neo 8, LTPS OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Telefon 3D ultrasonik parmak izi sensörü ile gelecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak. Telefon ayrıca kablosuz şarj teknolojisini de destekleyecek.

Telefon gücünü Dimensity 9500e ve Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Eylül ayında tanıtılması beklenen bu işlemciler, üst düzey performans sunacak. Böylece yüksek grafikli oyunlar bile herhangi bir sorun yaşanmadan akıcı şekilde oynanabilecek. Realme Neo 7'de Dimensity 9300+ tercih edilmişti.

Neo serisinin yeni modelinde 8000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Şarj hızına dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil. Raelme Neo 7'nin 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Yeni telefonda da benzer bir kapasite ile gelebilir.

Kamera özellikleri henüz sızdırılmamış olsa da Realme'nin önceki modellerinde olduğu gibi bu telefonda da gelişmiş bir kamera sistemi kullanması bekleniyor. Yüksek çözünürlüğe sahip olacağı düşünülen kameralar hem gündüz hem de gece çekimlerinde kaliteli görüntüler elde edebilir.

Realme Neo 7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Realme Neo 8'in 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında, Realme Neo 7 Turbo ise 2025 yılınnı mayıs ayında duyurulmuştu.