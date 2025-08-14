vivo'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında vivo T4 modelini duyuran vivo, serinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4 Pro olarak isimlendirilen bütçe dostu telefonun özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonun ekranı yüksek yenileme hızı sunacak.

vivo T4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo T4 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. vivo V60 ve vivo X200 FE'ye benzeyen T4 Pro'nun 7,53 mm kalınlığında olacağı iddia edildi.

Yeni telefonun dev batarya ile geleceği söyleniyor ancak bataryanın kaç mAh kapasiteye sahip olacağı henüz bilinmiyor. vivo T3 Pro modelinde 5.500 mAh, vivo T4 modelinde ise 7.300 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Mavi ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak telefonun arka kameraları arasında Sony IMX882 periskop telefoto da yer alacak. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabilecek.

vivo T4 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Pro'nun 30.000 rupiden (13.977 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulacağı iddia edildi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo T4 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen vivo T4 Pro'nun ağustos ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte bütçe dostu Android telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. vivo T3 Pro, 27 Ağustos 2024 tarihinde tanıtılmıştı.