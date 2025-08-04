Realme Çok Ucuz Telefon Satışa Sundu! 6000 mAh Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında bütçe dostu Android telefon Realme Note 60 tanıtılmıştı. Şirket kısa süre önce serinin yeni modeli Realme Note 70T'yi Avrupa'da satışa sundu. Devasa batarya kapasitesine sahip olan telefon için 89 euro (4.194 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Realme Note 70T Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Note 70T, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 563 nit parlaklık sunuyor. 201 gram ağırlığındaki telefon 167,20 x 76,60 x 7,94 mm boyutlarında.

Realme'nin bütçe dostu telefonu gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 5 ile birlikte gelen telefonda 4 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

NFC teknolojisini destekleyen telefonun arka tarafında 13 megpaiksel çözünürlüğünde OmniVision OV13B10 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor.

Realme Note 70T'te IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. MIL-STD-810H sertifikasına sahip olan cihazın zorlu koşullara karşı da dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Realme Note 70T Fiyatı

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme Note 70T, 89 euro (4.194 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bütçe dostu Android telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.