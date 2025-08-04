vivo'dan 120Hz Ekrana Sahip Uygun Fiyatlı Telefon! 8 GB RAM'i Var

2025 yılının haziran ayında Y400 Pro 5G'yi duyuran vivo, yeni bir telefon tanıttı. Y400 5G isimli telefon devasa batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı sunuyor. Bütçe dostu Android telefon için 21.999 Hindistan rupisi (10.208 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

vivo Y400 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Y400 5G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1800 nite kadar parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon 162,29 x 75,31 x 7,90 mm boyutlarında.

vivo'nun bütçe dostu Android telefonu gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y39 5G'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX885 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Y400 5G'de IP68 ve IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü de bulunuyor. Peki, vivo'nun yeni telefonu Y400 5G'nin fiyatı ne kadar?

vivo Y400 5G Fiyatı