Realme'den Bütçe Dostu Telefon! 6000 mAh, 50 MP Kamera ve Dahası

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Realme Note 60'ı duyuran Realme, serinin yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Realme Note 70T'nin özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon devasa bataryaya sahip olacak.

Realme Note 70T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip Note 70T, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunacak. 185 gram ağırlığındaki telefon 161,7 x 74,7 x 7,6 mm boyutlarında olacak.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Realme Note 70T'de 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. 6000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Çift SIM desteğine sahip telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunacak.

Note 70T IP64 sertifikasına da sahip olacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Android 15 tabanlı Realme UI ile birlikte gelecek telefonun yan tarafında parmak izi sensörü de yer alacak.

Realme Note 70T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Note 60, 90 dolar civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Note 70T'nin ise 100 dolar civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.