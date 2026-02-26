Realme'den Ucuz Android Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Bütçe dostu akıllı telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Realme Note 80'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Realme'nin yeni akıllı telefonu ayrıca yapay zeka destekli özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme Note 80'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 563 nit

563 nit Batarya: 6.300 mAh

6.300 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılığı: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Kalınlık: 7.94 mm

7.94 mm Ağırlık: 197 gram

Ortaya çıkan bilgliere göre Realme Note 80'in ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük, 563 nit maksimum parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Realme Note 70'de 6,74 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefonda sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin AnTuTu testinde 390 binden fazla puan aldığı iddia edildi. Önceki modelde iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Yeni modelde de Unisoc'un bir işlemcisini görebiliriz.

Realme'nin yeni telefonu, 6.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefonda ayrıca 15W kablolu hızlı şarj desteği bulunacak. Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön kamera 5 megapiksel olacak. Telefon Telefonda fotoğrafta istenmeyen nesneleri silme, yüz güzelleştirme ve arka plan kaldırma gibi yapay zeka odaklı özellikler de yer alacak.

Realme Note 80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Note 70'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 499 Malezya Ringgiti (5.634 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Realme Note 80'in ise 600 Malezya Ringgiti (6.775 TL) fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Realme marka pek çok akıllı telefon şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Note 80 de Türkiye'ye gelebilir.

600 Malezya Ringgiti, 6.775 TL'ye denk geliyor. Eğer telefonun fiyatı bu olursa Türkiye'de tahmini vergili fiyatı 12 bin 860 TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Realme Note 80 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı Realme UI 7'ye sahip olması beklenen Realme Note 80'in mart ayının ilk haftasında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Realme Note 70, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.