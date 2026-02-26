Samsung'un Yeni Özelliği ile Gürültülü Video Sorunu Tarihe Karışıyor

Samsung'un ilk olarak Galaxy S25 serisini gördüğümüz video kayıt sırasındaki Audio Eraser özelliği bambaşka bir bir hâle getirildi. Bu özellik artık sadece kendi çektiğiniz videolarda değil, telefonda YouTube, Netflix, TikTok ve Instagram gibi platformlar üzerinden seyrettiğiniz videolardaki gürültü sorununu da ele alıyor.

Samsung, Gürültü Sorunu Olmadan Şarkı Dinlemenizi Sağlıyor

One UI 8.5 sürümünün bir parçası olarak sunulan yeni özellik, desteklenen uygulamalar açıkken son derece kolay bir şekilde etkinleştirilip devre dışı bırakılabiliyor. Ses temizleme işleminin ne kadar güçlü olacağını yani arka plan gürültüsünün ne kadar bastırılacağını kendinizin manuel olarak belirleyebiliyorsunuz. Arka plan gürültüsünü tamamen bastırıp yalnızca konuşan kişinin sesini ön plana çıkaran özel bir odak modu da mevcut.

Yeni özellik hemen hemen her videoda kullanılmaya uygun görünüyor. Örneğin bir futbol maçı izlerken taraftarların sesini bastırarak maçın kendisine odaklanabiliyorsunuz. Böylece spikerin sesi de daha iyi bir şekilde gelmeye başlayabiliyor. Bu işlemin önceden kaydedilmiş bir dosya üzerinde değil, videoyu seyrettiğiniz anda gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesi oldukça büyük bir avantaj sağlıyor.

Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında bir video izlerken eğer içerik üreticisi yeterince iyi bir gürültü filtreleme yöntemi kullanmamışsa bunu kendiniz o video için uygulayabiliyorsunuz. Böylece genel olarak daha iyi bir seyir keyfi elde ederken konsantrasyon sorunu da söz konusu olmaktan çıkıyor.

ONE UI 8.5 Güncellemesi Başka Neler Sunuyor?

One UI 8.5, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliği getiriyor. Bu özellik, Google Fotoğraflar'daki görsel düzenleme aracına benzer bir şekilde çalışıyor. Sadece birkaç kelime girerek fotoğraflarını hayallerinizdeki gibi bir hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca Samsung'un galeri uygulaması da artık ekran görüntülerini otomatik olarak farklı klasörlere ayırıyor, bu sayede onları bulmak da oldukça kolaylaşıyor.

Now Brief artık takvimde kayıtlı olmasa olası etkinlikleri gösteriyor, Now Bar ise artık size daha uyumlu olabilecek önerilerde bulunuyor. Öte yandan şirketin kendi yapay zekası Bixby de web üzerinden arama işlemi gerçekleştirebiliyor, not ve galeri gibi sistem uygulamasındaki görevlerde de kullanıcıya yardımcı olmak üzere Perplexity'yi destekliyor.