Realme'den Çok Ucuz Telefon Geliyor! Şarj Hızı Şaşırttı

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Realme'nin yeni akıllı telefonu Note 80 bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bütçe dostu akıllı telefonun yakında tanıtılması bekleniyor. Telefon ayrıca 6 GB RAM seçeneği ve yüksek batarya kapasitesi dahil birçok özelliğe sahip olabilir.

Realme Note 80, Yeni Bir Sertifika Aldı

Realme Note 80, Malezya'daki SIRIM sertifikasyon platformunda RMX5388 model numarası ile birlikte ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun Malezya pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. SIRIM ayrıca akıllı telefonun çok yakında tanıtılacağını da gösteriyor. Telefonun Malezya dışında hangi ülkelere geleceği ise henüz belli değil.

Realme Note 80'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme Note 80'in 15W kablolu şarj desteği ile birlikte geleceği iddia edildi. Serinin bir önceki modeli olan Realme Note 70'te de aynı şarj hızı tercih edilmişti. Batarya kapasitesinin ise 6.300 mAh civarında olması bekleniyor. Akıllı telefonun kablosuz şarj desteğine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Akıllı telefonun ekranı 6,7 inç civarında olabilir. Bütçe dostu telefon, LCD ekran üzerinde 90Hz veya 120Hz yenileme hızı sunabilir. Note 70'de ise 6,74 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Yeni model ayrıca 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olabilir.

Realme Note 80'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Note 70'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 499 Malezya Ringgiti (5.404 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Realme Note 80'in ise 600 Malezya Ringgiti (6.502 TL) fiyat etiektiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.