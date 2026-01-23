OPPO'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Find X9 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find X9 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Görsellere göre amiral gemisi çok şık bir tasarıma sahip olacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un en güçlü işlemcisi yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan görüntülere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde büyük daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera konumlanacak. Modülün yanında bir adet LED flaş yer alacak. Akıllı telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak. Sol tarafta ise özel bir buton yer alacak. Bu butonun işlevi henüz bilinmiyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Find X9 Ultra'nın ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelecek telefonda 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.