Realme'den 8 GB RAM'li Ucuz Telefon! 120Hz Ekrana Sahip

Realme P3 Lite 4G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefonu şık tasarımın yanı sıra iddialı donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Telefon 8 GB RAM seçeneği, 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme P3 Lite 4G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1604 piksel

720 x 1604 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

15W İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8 diyafram)

50 MP (f/1.8 diyafram) Ön Kamera: 5 MP

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme P3 Lite 4G, LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 165,809 x 75,90 x 7,79 mm boyutlarında ve 196 gram ağırlığında olan telefon NFC teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Realme 15T 5G'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. Depolama alanı, microSD aracılığıyla artırılabiliyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev batarya, tek şarjla telefonun uzun süre boyunca kullanılmasını sağlıyor.

Realme'nin bütçe dostu Android telefonunun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefon 1080p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor.

Realme P3 Lite 4G Fiyatı

Yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme P3 Lite 4G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 600 Polonya Zlotisi (6.851 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şık tasarıma sahip telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.