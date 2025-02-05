Realme P3 Gizemli İşlemcisi ile Performans Testine Girdi

Geçtiğimiz günlerde Realme GT 7 Geekbench testi ile gündeme gelmişti. Bu kez Realme'nin P3 modeli Geekbench testinde göründü. Bununla birlikte akıllı telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Realme P3'ün Performans Puanları Ne Durumda?

Yakında tanıtılması beklenen Realme P3 modeli Geekbench testinde RMX5070 model numarası ile ortaya çıktı. Telefon tek çekirdek testinde 1.110 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.116 puan aldı.

Sonuçlara baktığımızda telefondaki işlemci bir adet 2.30GHz, üç adet 2.21GHz ve 4 dört 1.80GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor. Snapdragon 7s Gen 3'te bir adet 2.5GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Telefonda 2.5GHz yerine 2.3GHz, 2.4GHz yerine 2.21GHz hızında çalışan çekirdekler bulunuyor. Buna göre telefonda ya Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinin daha düşük hızda çalışan bir sürümü veya tamamen yeni bir işlemci bulunuyor.

Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın birden fazla RAM seçeneği sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu test ile bilrikte telefonun Android 15 tabanlı Realme UI ile birlikte geleceği de belli oldu.