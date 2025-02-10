Realme P3 Pro Geekbench Puanları ile Şaşkına Çevirdi! Bu Beklenmiyordu

Geçtiğimiz günlerde Realme P3 Pro'nun bazı özellikleri ve çıkış tarihi açıklanmıştı. Tanıtımına sayılı günler kalan P3 Pro Geekbench puanları ile gündeme geldi. Bununla birlikte telefonun nasıl bir performans gösterdiği de belli oldu.

Realme P3 Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Realme'nin P3 Pro modeli Geekbench testinde RMX5032 model numarası ile ortaya çıktı. Telefon tek çekirdek testinde 1.195 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.309 puan aldı. Karşılaştırma yapacak olursak bir önceki model olan P2 Pro tek çekirdek testinde 866 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2.930 puan alabilmişti.

Bu, P3 Pro'da önceki modele kıyasla daha iyi bir performans elde edileceğini gösteriyor. Testte P3 Pro'nun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında 8 GB RAM'e sahip bir sürümün daha olacağı tahmin ediliyor.

Realme P3 Pro Özellikleri

Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan telefon kavisli ekran ile birlikte gelecek. 6.000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı akıllı telefon modeli 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka taarafında üç farklı kamera bulunacak. Bu kameralardan birinin 50 megapiksel çözünürlüğünde ve OIS desteğine sahip olması bekleniyor. Telefon ayrıca "Aerospace VC Cooling System" isimli soğutma sistemi ile birlikte gelecek. Krafton iş birliğiyle geliştirilen GT Boost teknolojisi de bulunacak.

Realme P3 Pro Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Realme P3 Pro modeli 18 Şubat tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Telefonun ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.