Realme P3x 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı! Devasa Batarya ile Geliyor

Geçtiğimiz günlerde Realme P3 Pro'nun Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Bu kez Realme P3x 5G'nin özellikleri, çıkış tarihi ve tasarımı sızdırıldı. Çok şık bir görünüme sahip olacak telefon donanımıyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Realme P3x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 306 PPI piksel yoğunluğu sunacak. 7,94 mm kalınlığındaki telefon IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden alacak telefonun güç butonunda parmak izi okuyucusu özelliği bulunacak. 6.000 mAh batarya kapasitesine saihp telefon 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası yer alacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğünde olacağı ise henüz bilinmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme P3x 5G'nin Çıkış Tarihi

Realme P3x 5G modelinin 18 Şubat 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Telefon Hindistan'da Flipkart ve Realme'nin web sitesinden satışa sunulacak. P3x 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.