AMOLED Ekran, 7000 mAh Batarya ve Dimensity İşlemci: 8 Bin TL'lik Bu Telefonda Yok Yok!

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Eflasyon, vergiler ve dolar kuru gibi nedenlerden kaynaklanan bu durum, vatandaşların en basit özellikler sunan telefonlara bile yüksek fiyat ödeyerek ulaşmasına neden oluyor. Bunun son örneği ise realme'den geldi. Şirket, 20 Ağustos'ta Hindistan'da tanıtılacak P4 5G modelinin fiyatını açıkladı. 6.77 inç FHD+ 144 Hz AMOLED ekran ve 7000 mAh devasa bataryaya sahip telefon sadece 8 bin TL. Peki Türkiye'de ne kadar olacak?

8 Bin TL'lik realme P4 5G'nin Özellikleri Neler?

realme, P4 5G'nin fiyatını 17.499 Rupi olarak açıkladı. Bu da yukarıda bahsettiğimiz gibi güncel kur ile yaklaşık 8 bin TL yapıyor. Bugün Türkiye'de 8 bin TL'ye bir telefon alırsanız onun WhatsApp mesajı açarken bile kasacağını bilirsiniz. Peki yurt dışında da durum böyle mi?

Hayır, realme P4 5G kesinlikle güçsüz bir telefon değil. Cihaz, gücünü MediaTek'in geliştirdiği Dimensity 7400 Ultra 5G'den alıyor. Telefonu uygun fiyatlı bir perfroams canavarına dönüştüren bu yonga seti, akıcı oyun deneyimi için özelleştirilmiş bir GPU'ya sahip. Ayrıca iyi bir soğutma sistemi de yine bu telefonda kendine yer bulacak.

6.77 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüklü AMOLED panel, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Belirli koşullarda 4500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, HDR10+ desteği ve 1.07 milyar renk gösterimi ile öne çıkıyor. Ekran tarafında etkileyici özellikler dikkat çekiyor. 6.77 inç boyutundaki FHD+ çözünürlüklü AMOLED panel, 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Belirli koşullarda 4500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, HDR10+ desteği ve 1.07 milyar renk gösterimi ile öne çıkıyor. Batarya kapasitesi konusunda cömert davranan realme, P4 5G'ye 7000 mAh'lik devasa bir pile sahip. 80W ile şarj olan batarya 25 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor. Hatırlatmakta fayda var ki telefonun fiyaı 8 bin TL.

realme P4 5G, kamera özellikleriyle de iddialı bir telefon. Arkada üçlü bir dizilim söz konusu. Bunlardan biir 50 megapiksel ana kamera, diğeri 8 megapiksel ultra geniş açı lensi. Ne yazık ki üçüncü kamera şimdilik gizemini koruyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel IMX480 selfie kamerası yer alıyor. Telefon 4K'da 60 FPS video çekebiliyor.

realme P4 5G serisi, 20 Ağustos 2025'te Hindistan saatiyle öğlen 12:00'de tanıtılacak. realme'nin P serisi telefonları ne yazık ki ülkemizde genelde satılmıyor. Peki satılsa ne kadar olurdu?

realme P4 5G, Tahmini Türkiye Fiyatı

realme P4 5G'nin Hindistan'daki başlangıç fiyatı olan 17.499 Rupi, güncel döviz kuru üzerinden yaklaşık 8 bin 200 TL'ye denk geliyor. Ancak Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler, gümrük ve dağıtım maliyetleriyle birlikte bu fiyatın en az 3 katına çıkması bekleniyor.

Benzer özelliklerdeki telefonların Türkiye fiyatları göz önüne alındığında, realme P4 5G'nin ülkemizde yaklaşık 22.000-25.000 TL bandında konumlanması muhtemel görünüyor. Elbette ki realme, bu telefonu Türkiye'de satışa sunmadan bilmemiz mümkün değil.