vivo'dan Dev Bataryalı Bütçe Dostu Telefon! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

Uzun süredir merakla beklenen vivo'un yeni telefonu Y500 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo Y500'in özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu telefon dev bataryaya ve yüksek şarj hızına sahip olacak.

vivo Y500'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip vivo Y500, 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek şarj hızı, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacakken dev batarya ise uzun süreli kullanım imkânı sunacak.

Telefonda Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi ve Adreno 613 GPU yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 1.95 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo Y400 Pro'da Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alacak. Telefonun ana kamerası yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebilmesine olanak sağlayacak. Derinlik sensörü ise portre modunda daha iyi arka plan bunaıklığna imkân tanıyacak.

vivo Y500'de IP68 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. 8 GB RAM'e sahip telefon 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunabilir.

vivo Y500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo Y400, 21.999 rupi (10.293 TL) başlangıç fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulmuştu. vivo Y500'ün ise 24.000 rupi (11.229 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo Y500 Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen vivo Y500'ün 2025 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. vivo Y400 modeli ağustos ayında tanıtılmıştı.