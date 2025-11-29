Realme'den Sudan Ucuz Telefon Geliyor: Devasa Bataryaya Sahip!

Akıllı telefon pazarının dinamik oyuncularından Realme, çok yakında merakla beklenen yeni Realme P4x 5G modelini tanıtacak. Son olarak sızdırılan görüntüleri ve bazı teknik özellikleriyle gündeme gelen yeni telefon şimdi de ortaya çıkan fiyat bilgileriyle sahneye çıktı. İşte detaylar!

Realme P4x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Uzun bir süredir bütçe dostu bir fiyatla geleceği söylenen yeni telefon yaklaşan lansman etkinliğinin öncesinde bazı e-ticaret platformlarında listelendi. Bu gelişme ile birlikte cihazın tüm fiyat seçenekleri de belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre yeni P4x 5G Hindistan'da yaklaşık 179 dolarlık bir başlangıç etiketine saghip olacak.

Merakla beklenen modelin tüm fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB Depolama: 179 dolar

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 195 dolar

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 218 dolar

Realme P4x 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha öncesinde sızdırılan bilgilere göre yeni telefon MediaTek'in Dimensity 7400 Ultra 5G isimli iddialı işlemcisinden güç alacak. Cihazın bu yonga seti ile birlikte AnTuTu testinden 780.000 gibi etkileyici bir puan elde ettiği belirtiliyor. 8 GB'a kadar RAM ve 25G GB'a kadar depolama alanın bu güçlü işlemciye eşlik edeceğini de belirtelim.

Ekran tarafında ise yaklaşan model 6.72 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük ve 144 Hz sunan LCD bir panele sahip olacak. Cihaz enerji ihtiyacını ise 7000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan karşılayacak. Söz konusu pil ayrıca 45W kablolu hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürelerde şarj olabilecek. Cihazın kamera kurulumunda ise 50 MP yapay zeka destekli ana sensör başrolde yer alacak.

Aktarılanlara göre Realme P4x 5G özellikle dayanıklılık ve performans özellikleri açısından iddialı olacak. Öyle ki cihazın askeri düzeyde bir dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra uzun süreli oyun ve kullanım deneyimi için 5300 mm²'lik büyük bir VC FrostCore soğutma sisteminin telefonda yer alacağı söyleniyor.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin yeni modeli Realme P4x 5G, 4 Aralık 2025 tarihinde resmen tanıtılacak. Şirket ayrıca bu lansmanla birlikte yeni akıllı saati Realme Watch 5'i de piyasaya sürecek. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.